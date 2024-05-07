В Москве пьяный американец проник в детскую библиотеку и заснул там

В Москве гражданин США разбил окно и проник в детскую библиотеку в Щукино. Нарушителя задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Уильям Рассел Никум 2 мая отправился в бар и пропал. Там он якобы поругался со знакомым, после чего вызвал такси и уехал. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил окно в библиотеку №244 и уснул внутри.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и отправили под арест на десять суток.

По информации СМИ, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

Как сообщает агентство «Регнум», американец работает в России репетитором по английскому, в стране он пребывает по действующей визе, которая истечет в декабре 2024 года.

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