Верховный суд не изменил приговор «гражданину СССР»

Верховный суд Республики Алтай оставил в силе приговор «гражданину СССР». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

19 февраля мужчину признали виновным по статье об участии в экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси (СССР)». По версии следствия, мужчина размещал в интернете видеоматериалы, которые пропагандировали идеологию и цели работы экстремистской организации.

В итоге судья приговорил его к двум годам и шести месяцам в колонии. Также мужчине назначили восемь месяцев ограничения свободы.

Осужденный в свою очередь подал апелляцию, однако 3 мая Верховный суд оставил приговор в силе и не удовлетворил жалобу.

До этого Федеральная служба безопасности по Донецкой народной республике задержала в Мариуполе двух человек по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту.

Силовики установили, что задержанные размещали видео и комментарии в социальных сетях, «направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году». О какой организации идет речь, не указали. В отношении мариупольцев возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге мужчины, готовившего теракт в войсковой части.