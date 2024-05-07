Представительница Украины рухнула на сцене на репетиции «Евровидения-2024»

Представительница Украины на «Евровидении-2024» Алена Савраненко (выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona) рухнула на сцене во время генеральной репетиции «Евровидения-2024» за день до первого полуфинала. Видео инцидента появилось в сети.

Выходя на сцену, Савраненко запуталась в своем наряде и упала, но быстро поднялась.

68-й конкурс песни «Евровидение» будет проходить в Мальмё (Швеция) с 7 по 11 мая. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года. Савраненко на конкурсе исполнит в дуэте с другой украинской певицей Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) песню «Teresa & Maria».

Накануне музыкальный продюсер Леонид Дзюник оценил шансы артисток на победу.

«Голоса у них, бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности», — сказал Дзюник.

Ранее образ Савраненко раскритиковала Лера Кудрявцева.