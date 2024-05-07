В Австрии признали невозможность ВСУ противостоять российским атакам

Украинские военные не смогут противостоять атакам российских войск в связи с нехваткой оперативно доступных боевых резервов. Такое мнение в интервью немецкому N-TV высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По его словам, у Украины нет противовоздушной обороны (ПВО), поэтому Вооруженные силы РФ «практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию».

«Мы видим, как украинские региональные командиры на линии фронта пытаются распределить имеющиеся боеприпасы и предоставить ресурсы тем силам, которые сейчас находятся под наибольшим давлением», — сказал Райснер.

Военный добавил, что Запад наблюдает «эпизодическое применение американских ATACMS», но, подчеркнул Райснер, это не имеет ожидаемого эффекта.

3 мая полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявлял, что украинские вооруженные силы не могут противостоять российским FPV-беспилотникам.

Ранее в США рассказали, как Россия мешает снабжению ВСУ беспилотниками.