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Появились сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии

В соцсетях заявили о покушении на принца Саудовской Аравии, это оказалось фейком

В социальной сети Х и в некоторых СМИ появились сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщает портал Saraha News.

В сети была опубликована видеозапись с горящей машиной, на которой как утверждалось, запечатлена одна из машин колонны наследного принца, которая была взорвана при попытке убийства Мухаммеда бен Салмана. Кроме того, говорилось, что были убиты охранника принца.

По данным портала и других СМИ, на видео был запечатлен инцидент с возгоранием двух транспортных средств, который произошел 16 марта 2024 года в Эр-Рияде.

Саудовский журналист Хусейн аль-Гави заявил в Х, что изначально фейковое сообщение о покушении появилось в аккаунте хуситов. По его словам, израильские и зарубежные аккаунты заявили об этом, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от происходящего в Рафахе.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о захвате КПП «Рафах».

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