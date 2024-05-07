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Литва ужесточила контроль над ввозом овощей, не желая пропускать продукцию из РФ

Литва усилила проверки импортных овощей, чтобы не допустить ввоз продукции из РФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Литва ужесточает проверки ввозимых в страну овощей, чтобы не допустить на местный рынок продукцию из России. Об этом сообщил минсельхоз республики.

«В связи с появившимися подозрениями, что в Литву по поддельным документам об их происхождении якобы из Евросоюза могут ввозиться выращенные в России овощи, решено ужесточить контроль над этим видом поставок», — говорится в заявлении ведомства.

Решение было принято после обращений литовских овощеводов. Они утверждают, что российские овощи, в первую очередь помидоры и огурцы, попадают в Литву через Белоруссию и Польшу по подложным документам и продаются дешевле, чем выращенные в республике.

Теперь страна будет исследовать импортные овощи в лаборатории на предмет их происхождения. Это может оказаться сложным и дорогим процессом.

В прошлом месяце Литва возобновила закупки российского зерна после полугодичного перерыва.

Ранее в Литве обязали оператора газосетей заменить все детали с надписями кириллицей.

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