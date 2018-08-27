Путин анонсировал продление программы по расселению из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья будет продолжена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать», — сказал Путин.

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В начале текущего года сообщалось, что штраф для субъектов России за срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, повышен со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Уточняется, что также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок.