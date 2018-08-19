Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились, что проект газопровода «Северный поток — 2» нельзя политизировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Меркель подчеркнули исключительно коммерческий характер «Северного потока — 2».

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Он также добавил, что лидеры обсудили транзит газа через Украину.

Ранее Меркель заявила, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера газа даже после того, как будет запущен проект «Северный поток-2».

По ее словам, Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу.