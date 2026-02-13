Набиуллина высказалась о влиянии «эффекта Долиной» на рынок жилья

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции регулятора высказалась о влиянии «эффекта Долиной» на рынок жилья.

По словам главы Банка России, системный эффект не наблюдается, потому что «ситуация была, в принципе, разрешена».

Певица Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках.

