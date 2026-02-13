В Татарстане задержали за взятку специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга»

В Татарстане в результате совместной операции УФСБ России и службы безопасности особой экономической зоны «Алабуга» задержан Марат Рахматуллин, занимавший должность главного специалиста в ООО «Дрейк» – дочерней компании ОЭЗ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Рахматуллин подозревается в получении незаконного вознаграждения от поставщика в размере 3 млн рублей. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, штрафа, многократно превышающего сумму взятки (вплоть до стократного размера), а также запрета занимать определенные должности в течение 15 лет.

Пресс-служба ОЭЗ «Алабуга» заявила о приверженности принципу абсолютной нетерпимости к коррупции и выразила признательность сотрудникам правоохранительных органов за эффективное взаимодействие. Там подчеркнули, что совместные усилия позволяют оперативно выявлять и предотвращать незаконные действия.

