«Капля в море для ипотеки». Почему ЦБ снова понизил ключевую ставку?

Центробанк на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Это решение совпало с прогнозом участников финансового рынка. По мнению экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по вкладам и кредитам начнут снижаться на сопоставимую величину. При этом ставки по депозитам будут уменьшаться даже быстрее и могут достигнуть 10% уже в первом полугодии 2026 года, считают эксперты. По их словам, заемщикам по ипотеке и потребкредитам придется ждать снижения ставок дольше, по всей видимости, до лета. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять в марте — в нашем материале.

Банк России 13 февраля на первом заседании в 2026 году решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. ЦБ в пресс-релизе по итогам решения пояснил, что российская экономика, по сути, продолжает выходить на траекторию более ровного, сбалансированного роста. По наблюдениям регулятора, в январе инфляция заметно ускорилась, но главным образом из-за разовых причин, констатировал Центробанк. При этом базовые, устойчивые показатели текущей динамики цен существенно не изменились, подчеркнул ЦБ.

«В конце 2025 года наблюдались очень низкие темпы роста цен на ряд товаров, в первую очередь на плодоовощную продукцию. С учетом этого и отсутствия значимого переноса повышения НДС в цены в декабре, инфляция по итогам 2025 года сложилась ниже октябрьского прогноза Банка России и составила 5,6%. Однако в начале 2026 года влияние этих факторов на динамику цен стало противоположным. Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе», — говорится в пресс-релизе.

По мере того, как эффект временных факторов сойдет на нет, инфляция снова вернется к снижению, считает регулятор. По оценке ЦБ на 9 февраля, годовая инфляция в России достигла 6,3%.

Центральный банк намерен решать вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях, ориентируясь на то, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются инфляционные ожидания. В базовом прогнозе регулятора средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13,5–14,5% годовых, что фактически означает сохранение жестких денежно-кредитных условий. По оценке Банка России, при текущей политике годовая инфляция в 2026 году замедлится до 4,5–5,5%, а устойчивый рост цен выйдет к уровню около 4% во втором полугодии 2026-го. В 2027 году и далее инфляция, согласно прогнозу, будет держаться на целевом уровне в 4%.

«Решение Банка России не стало неожиданностью, хотя до заседания большинство прогнозов экспертов сводилось к сохранению ключевой ставки без изменений. При этом свежие данные по инфляции показали, что ценовой всплеск, вызванный разовыми причинами — повышением НДС и индексацией тарифов ЖКУ, — вероятнее всего, уже пройден. Регулятор не стал останавливать цикл снижения ключевой ставки, что выглядит позитивно для поддержки деловой активности и в целом соответствует логике последовательной денежно-кредитной линии», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Что сказала Набиуллина

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 февраля заявила, что устойчивая инфляция во втором полугодии опустится до цели в 4%. Глава Банка России подчеркнула, что инфляция в начале 2026 года оказалась чуть ниже расчетного коридора ЦБ в 6,5–7,0%.

Она также отметила, что пик инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий был пройден в декабре 2024 года и в январе.

«Что касается возможных шагов, вы знаете, мы не комментируем. В зависимости от ситуации возможны и большие шаги, но возможны и паузы в рамках в том числе базового сценария. Поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают. Ну и даже шаг в 0,25 [п. п.] я бы тоже не исключала, если на это будут основания», — сказала она.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве, июнь 2020 года Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

При этом председатель ЦБ отметила, что у регулятора сейчас больше уверенности в возможности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Что касается сигнала. Сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это подразумевает и наш прогноз траектории ключевой ставки в нашем базовом сценарии. То есть мы приводим сигнал в соответствие с этой траекторией», — сказала Набиуллина, комментируя вопрос о смягчении сигнала.

Глава Банка России добавила, что по итогам 2025 года рост российской экономики достиг 1%, что является верхней границей прогноза ЦБ, но сейчас экономическая активность перешла к более умеренным темпам роста. Набиуллина сказала, что безработица остается на минимальных уровнях, а компаний, которые называют своим главным ограничением дефицит кадров, стало меньше. Их число находится на минимумах за последние два года, констатировала глава ЦБ.

Она отметила, что сейчас баланс рисков смещен в сторону проинфляционных из-за темпов роста экономики, повышенных инфляционных ожиданий и цен на нефть. Председатель Банка России подчеркнула, что для возвращения инфляции к цели в 2027 году ключевая ставка должна быть не ниже 8-9% , а политика регулятора — предполагать более плавное уменьшение ключевой ставки.

Что будет с вкладами

После решения ЦБ доходность депозитов упадет на сопоставимую величину, то есть на 0,5 процентного пункта, уверены экономисты. Ставки по вкладам уже пошли вниз. В группе десяти крупнейших банков по объему депозитного портфеля доходности за месяц — с 19 декабря по 19 января — заметно снизились: по вкладам на три месяца падение составило 0,41 процентного пункта, на шесть месяцев — 0,54 п.п., на год — 0,46 п.п.

По информации маркетплейса «Финуслуги» на 19 января, в топ-20 банков средние ставки были на уровне 14,86% годовых для срока три месяца, 14,17% — для шести месяцев и 13,08% — для года.

По прогнозу экспертов, максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 крупнейших банках в конце зимы – начале весны может отойти ближе к 14%, а минимальные значения по крупным банкам могут опуститься до 10–10,5% в первом полугодии 2026 года.

«Доходность вкладов банки формируют, ориентируясь на прогноз по ставке на горизонте нескольких месяцев, а не на конкретную дату заседания ЦБ, поэтому тенденция уже частично отражена в депозитных предложениях. В среднем по 2026 году ставки по вкладам могут находиться в коридоре 13–15%», — добавил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал россиянам разделить сбережения на несколько частей и разместить их на накопительный счет с начислением процентов на ежедневный остаток (чтобы была возможность использования на текущие потребности), а также на банковские вклады (короткие и длинные сроки — например, на 3 месяца, полгода, год и 3 года).

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, что у россиян сформировалась привычка осознанных накоплений, благодаря высоким ставкам по вкладам.

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам после снижения ключевой ставки начнут уменьшаться на сопоставимую величину (0,5 п.п.), но более медленными темпами, чем по депозитам. Эксперты считают, что в ближайшие пару недель сильной коррекции ставок по ипотеке и потребительским займам ожидать не стоит. В розничном кредитовании реакция на решения регулятора обычно приходит с задержкой, пояснили экономисты.

По словам члена центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперта Агентства стратегических инициатив, экс-сенатора Ольги Епифановой, на кредитном рынке изменения будут более инерционными: ипотечные ставки сохранятся в диапазоне 16–17% годовых, по потребительским займам — в районе 20–22%, с перспективой замедленного снижения к лету.

«Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п.— это «капля в море» для рыночной ипотеки, ставка по которой бывает и 20%. В ближайшие две-три недели cтавки зафиксируются на текущих заградительных уровнях. Банки будут осторожничать из-за жестких макропруденциальных лимитов ЦБ. В первом полугодии снижение ставок по ипотеке будет крайне медленным. И по потребительским кредитам существенного облегчения для заемщиков до лета ждать не стоит», — сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сказал, что, подождав до лета, заемщики смогут сэкономить 1-2% на разнице в ставках.

Что будет с рублем

Рубль на решение ЦБ по ставке отреагировал сдержанно. По данным Investing.com, к 15:10 мск доллар стоил 77,3 рубля, евро — 91,6 рубля. Курс юаня на Мосбирже составлял 11,2 рубля.

С одной стороны, снижение ставки — это фактор ослабления для нацвалюты, но с другой — «реальная» ставка (разница между номиналом и инфляцией) остается высокой, что поддерживает интерес к рублю, подчеркнули экономисты. По их мнению, эффект от снижения ставки в рубле проявится через два-три месяца по мере восстановления импорта. Это долгосрочный тренд на умеренное ослабление.

«Для рубля такое решение ЦБ скорее со знаком минус: давление на финансовые потоки экспортеров и импортеров снизится, что может привести к росту спроса на валюту и одновременному сокращению ее предложения на рынке. Однако говорить о слабости нацвалюты пока преждевременно — она и без того находится на максимумах с 2023 года», — спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его мнению, после решения ЦБ иностранные валюты способны перейти к более активному восстановлению. К весне доллар вернется к 80 рублям, юань — в район 11,5 рубля, евро — к 95 рублям. До конца года возможен подъем доллара выше 85 рублей, евро — к 100 рублям, а юаня — к 12 рублям.

Инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова допустила, что в базовом сценарии к весне доллар будет стоить 75–82 рубля, евро — 88–96 рублей, юань — 10,9–11,6 рубля.

Что будет с ключевой ставкой

По мнению экономистов, ЦБ с большой долей вероятности на следующем заседании 20 марта возьмет паузу в снижении ключевой ставки, сохранив ее на уровне 15,5%, или снизит ее до 14%. Эксперты пояснили, что ЦБ, с одной стороны, важно внимательно оценить, как сработали ранее сделанные шаги в снижении ключевой ставки, какой эффект они принесли. С другой стороны, Банк России еще в 2025 году выбрал стратегический курс на смягчение денежно-кредитной политики и эксперты думают, что регулятор будет ему следовать в 2026–2027 годы, в том числе и при принятии решений на следующем заседании.

«После текущего решения ЦБ вполне может сделать паузу — регулятору важно спокойно оценить баланс факторов и понять, как сработали уже предпринятые шаги. При этом к концу года ставка, по оценке, способна приблизиться к 12%, а цикл смягчения денежно-кредитной политики, даже если будет перерыв, с высокой вероятностью продолжится», — отметил Зельцер.

Балынин считает, что с учетом скромного шага 13 февраля ЦБ на следующем заседании может снизить ключевую ставку вплоть до 14% (на 1,5 п.п.). Также экономист считает, что на столе у членов совета директоров ЦБ 20 марта будут варианты со снижением до 14,5% и до 15%, а также с сохранением ключевой ставки без изменений.