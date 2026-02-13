Размер шрифта
Стало известно, когда ставки по вкладам упадут до 10%

Эксперт АСИ Епифанова: ставки по вкладам могут упасть до 10% в первом полугодии
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Доходность вкладов в крупнейших российских банках в первом полугодии 2026 года может снизиться до 10%, заявила «Газете.Ru» член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив и бывший сенатор Ольга Епифанова.

«В ближайшие две–три недели на депозитном рынке вероятна короткая пауза: ставки по среднесрочным рублевым вкладам, скорее всего, удержатся у текущих отметок — примерно 12–13% годовых. Далее по мере стабилизации инфляции они могут постепенно идти вниз к середине года. У крупных банков минимальные уровни способны опуститься до 10–10,5% в первом полугодии 2026 года, тогда как небольшие игроки, вероятно, будут предлагать 13,5–14%. Многое будет зависеть от ожиданий перед мартовским заседанием ЦБ — оно может стать ориентиром для старта более мягкого цикла снижения ключевой ставки», — сказала Епифанова.

Она добавила, что на рынке кредитов реакция будет более медленной: ставки по ипотеке, по ее оценке, останутся в коридоре 16–17% годовых, по потребкредитам — около 20–22%, а снижение может быть плавным и растянутым, ближе к лету.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько можно заработать на среднем вкладе.
 
