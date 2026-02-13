Коростелев рассказал, что его разозлило на Олимпиаде

Коростелев: я был зол, когда услышал, что олимпийскую трассу не посолили

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире Okko прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии, заявив, что у него нет позитивных эмоций.

«Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня будет хорошая позиция, я буду знать время всех. Но отсутствие соли только ухудшило эту позицию», — сказал Коростелев.

Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. Для него это золото стало третьим на текущих Играх и восьмым в олимпийской карьере.

Для 22-летнего Коростелева эта Олимпиада дебютная. Ранее он показал четвертое время в скиатлоне, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.



Ранее экс-тренер сборной России заявил, что никого не устраивает 15-е место Коростелева на Олимпиаде.