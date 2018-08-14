Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна введет запрет на ввоз электроники из США. Об этом сообщает Reuters.

Турецкий лидер отметил, что новый запрет выражает «твердую политическую позицию».

Также Эрдоган заявил, передает агентство Anadolu, что попытка экономического давления на Турцию со стороны США не увенчается успехом. По его словам, Соединенные Штаты пытаются навредить турецкой экономике, так как она является одной из самых сильных — 17-я в мире по объему ВВП и 13-я по паритету покупательной способности.

Реклама

«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — заключил Эрдоган.

Ранее власти США объявили о двукратном увеличении пошлин на ввоз стали и алюминия из Турции. Данное решение привело к обвалу турецкой лиры. Эрдоган заявил, что американские партнеры нанесли Турции «удар в спину». По факту падения курса лиры прокуратура Турции начала проверку.

В США в свою очередь заявили, что рухнувший курс лиры связан с отходом от принципов демократии.