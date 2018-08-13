В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не рассматривают возможность оказания финансовой помощи Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Анкара не обращалась к Москве за помощью.

«Нет, никаких просьб не поступало. Всегда обсуждаются конкретные большие проекты, которые активно фигурируют на повестке дня», — сказал Песков.

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При этом, по словам пресс-секретаря, экономическая ситуация в Турции не угрожает совместным проектам с Россией.

«Мне неизвестно, что эта ситуация как-то может повлиять на развитие проектов. Все идет своим чередом», — добавил чиновник.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны.