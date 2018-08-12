Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за нефть

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство не исключает перехода на другие валюты при расчетах за поставки нефти, сообщает РИА «Новости».

В том числе, по словам министра, не исключен вариант перехода на рубль.

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«Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов национальную валюту», — отметил Силуанов.

Ранее глава минфина заявил, что у россиян не возникнет проблем с валютными счетами в случае расширения санкций США.