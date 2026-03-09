Размер шрифта
Названы последствия быстрого выхода россиянок из декрета на работу

Селезнев: часть женщин откажутся от второго ребенка из-за быстрого выхода из декрета на работу
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В будущем быстрый выход россиянок из декрета на работу может привести к тому, что часть женщин будет откладывать рождение второго ребенка или вовсе отказываться от него. Такая модель уже наблюдается в Европе, Японии, Южной Корее и крупных городах Китая, где совмещение карьеры и материнства часто становится сложным выбором, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Все больше россиянок возвращаются к работе вскоре после рождения ребенка. По итогам прошлого года примерно каждая вторая женщина либо вообще не уходила в декрет, либо вышла на работу раньше окончания отпуска по уходу за ребенком.
Главной причиной такого тренда является возможность совмещать работу и получение детского пособия. До 2024 года такой опции фактически не было: женщина должна была выбрать — либо находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать около 40% среднего заработка, либо выйти на работу и отказаться от пособия. Теперь эти выплаты можно сохранять даже при работе на полную ставку. В результате многие матери предпочитают быстрее возвращаться к работе, особенно если до рождения ребенка имели высокий доход. Для семей это означает возможность сохранить привычный уровень жизни», — отметил Селезнев.

Он добавил, что на решение женщин влияет и экономическая ситуация: рост цен увеличивает нагрузку на семейный бюджет, а период ухода за новорожденным традиционно связан с дополнительными расходами. В такой ситуации даже небольшой дополнительный доход становится важным, подчеркнул финансист.

По его словам, еще один фактор — изменения на рынке труда: если в 2022–2023 годах работодатели активно искали сотрудников, то сейчас компании стали осторожнее с наймом и чаще оптимизируют расходы. В результате у многих женщин возникает опасение, что после длительного декрета вернуться на прежнюю должность будет сложнее, пояснил эксперт.

Он сказал, что работодатели в целом положительно относятся к досрочному выходу сотрудниц. Декретные позиции традиционно считаются сложными для закрытия: нужно найти временного сотрудника и при этом сохранить место для женщины, которая вернется после отпуска, пояснил Селезнев. Когда работница выходит раньше, компаниям проще планировать кадровую работу, добавил финансист.

«Эта тенденция может повлиять и на демографию, но последствия будут долгосрочными. В большинстве стран мира женщины возвращаются на работу через несколько месяцев после родов, а не через годы. Декретный отпуск длительностью до трех лет — скорее особенность российской системы. При этом в России за последние десятилетия практически исчезла система яслей, где можно оставить ребенка младше трех лет. Поэтому ранний выход на работу часто означает необходимость самостоятельно решать вопрос с уходом за ребенком», — заключил Селезнев.

Ранее сообщалось, что женщины активно осваивают мужские профессии.

 
