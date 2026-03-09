Размер шрифта
Более 10 человек отравились хлором в банном комплексе в Стерлитамаке

Прокуратура Башкирии: В Стерлитамаке девять детей отравились хлором в бассейне
Прокуратура Республики Башкортостан

Массовое отравление парами хлора произошло в одном из банных комплексов в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадали 13 человек — четверо взрослых и девять детей. Самочувствие людей ухудшилось после купания в бассейне, который они посетили днем 8 марта. Посетителям комплекса потребовалась медицинская помощь.

«В результате 10-летний мальчик госпитализирован, остальные после осмотра врачами отпущены домой для амбулаторного лечения», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего прокуратура организовала проверку и поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося, проверить соблюдение СанПиН и исполнение законодательства в части оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности. Если появятся основания, специалисты примут меры прокурорского реагирования.

4 марта Telegram-канал 112 написал, что семь учеников школы имени А.Н. Колмогорова в Москве отравились диоксидом азота на уроке химии. Детям потребовалась госпитализация.

Ранее в Краснодарском крае школьники отравились неизвестным газом.

 
