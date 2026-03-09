СМИ: Уиткофф и Кушнер посетят Израиль

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер планируют 10 марта прибыть в Израиль, чтобы провести встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Он не уточнил, что будет обсуждаться во время этой встречи.

7 марта Нетаньяху заявил, что у его страны есть сюрпризы, чтобы «пошатнуть режим» в Иране. Глава кабмина заверил, что война против Тегерана будет продолжаться без перерыва и компромиссов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Израиль был готов атаковать Иран без США.