Новый российский стандарт рекомендовал отелям считаться с суевериями китайцев

ТАСС: российским отельерам предложили не селить туристов из КНР на 4-х этажах
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Туристов из КНР не следует размещать в отелях и на этажах, в идентификации которых имеется цифра «четыре». Об этом, ссылаясь на приложение к предварительному национальному стандарту (ПНСТ) РФ «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов», сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что цифра «четыре» в Китае считается несчастливой, поскольку имеет фонетическое сходство со словом, обозначающим прекращение жизни.

Кроме того, рекомендуется обеспечить номера для туристов из КНР чайником, листовым чаем и травяными сборами предпочтительно китайского производства, лапшой быстрого приготовления в стаканах, одноразовыми палочками для еды. Отелям также следует включать в меню рис, лапшу, супы, паровые блюда, овощные гарниры, китайские закуски и соевый соус.

Во время пребывания в отеле китайским туристам необходимо предоставить возможность расплачиваться привычным для себя способом, подключаться к Wi-Fi с китайской SIM-карты, иметь доступ к китайским онлайн-платформам бронирования. На всех ключевых информационных носителях должно быть обеспечено наличие информации на английском и китайском языках, а персоналу отелей желательно иметь в своем составе сотрудников, говорящих по-китайски.

ПНСТ начнет действовать с 1 июня 2026 года. Он не носит обязательного характера.

23 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что безвизовый режим с Китаем помог улучшить показатели въездного туризма в России.

Ранее сообщалось, что питание в Китае разочаровало российских туристов.

 
