Армия

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в четырех районах Ростовской области

Слюсарь: украинские дроны сбиты в четырех районах Ростовской области
Министерство обороны РФ

В ходе отражения вечерней и воздушной атаки украинские беспилотники были сбиты в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили дроны в Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе сохраняется и призвал население проявлять осторожность.

9 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что обломки сбитых в ходе отражения атаки беспилотников обнаружены в нескольких районах Сочи. В Адлерском районе осколки повредили остекление следовавшего по маршруту рейсового автобуса. На железнодорожной дороге около станции Лоо повреждена контактная линия.

За день до этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над восемью регионами страны и Азовским морем 34 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области.

 
