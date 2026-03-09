Размер шрифта
Финансист рассказала, вправе ли банк отказать в выдаче денег

Доцент Белянчикова: в банке могут провести беседу с клиентом перед выдачей денег
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, может ли банк отказать в выдаче денег клиенту, если тот лично пришел в офис. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, кредитная организация может заблокировать операцию или карту в целях борьбы с мошенничеством и противодействия легализации доходов. Например, банки производят блокировку тех, кто попал в базу данных Центрального банка России.

Временно также могут заблокировать при нетипичных для клиента операциях, о которых банк не был предупрежден.

Если сотрудник кредитной организации в случае личной встречи с клиентом заподозрит мошенничество, то он может провести с ним беседу и потребовать подтверждающие документы по 115-ФЗ.

До этого Белянчикова рассказала, что Банки могут отказать заемщикам в предоставлении кредитных каникул по нескольким причинам, в том числе из-за слишком большой суммы долга или плохой кредитной истории.

Ранее отказ в ипотеке объясняли наличием открытых кредитных карт, влияющих на показатель долговой нагрузки.

 
