Охотник объяснил, почему не нашли следы пропавшей семьи Усольцевых

Охотник Багаев: Усольцевы могли стать жертвами преступления
Семья Усольцевых, пропавшая во время туристического похода в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могла стать жертвой случайного конфликта, что может быть причиной того, что их следы не были найдены в окрестностях поселка Кутурчин. Об этом ТАСС рассказал охотник из Сибири Александр Багаев.

По его словам, Усольцевых нет в окрестностях поселка Кутурчин.

«Скорее всего был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли», — считает охотник.

Он добавил, что семья не могла далеко уйти от поселка вместе с маленьким ребенком, а быстрое движение в тайге — нереально, подобное требует огромного напряжения и сил.

Супруги Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочкой 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

