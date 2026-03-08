«История фантастическая»: появилась неожиданная версия о деньгах Зеленского, изъятых в Венгрии

Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности, которые перевозили сотрудники банка. Речь идет о десятках наличных миллионов долларов и золоте, задержанных венгерскими властями по делу о возможном отмывании денег. В Венгрии заявляют о расследовании и не спешат возвращать средства. Как развивается конфликт между Киевом и Будапештом — в материале «Газеты.Ru».

Банк требует вернуть деньги

В «Ощадбанке» сообщили, что после задержания 5 марта семи сотрудников инкассаторской бригады они уже вернулись на Украину, однако машины и груз по-прежнему остаются у венгерских властей. В финансовом учреждении добавили, что считают произошедшее незаконным.

В украинском банке напомнили, что речь идет о двух инкассаторских автомобилях и ценностях на сумму $40 млн, €35 млн и девяти килограммах банковского золота.

«Ощадбанк» абсолютно уверен в законности своих действий.

Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, участвующими в перевозке денежных средств и ценностей», — подчеркнули представители банка.

Аргументы Киева

В «Ощадбанке» сообщили, что намерены защищать свои права сразу по двум направлениям. Первое — обжалование решения венгерской миграционной службы, которая ввела ограничения на пребывание сотрудников инкассаторской бригады на территории ЕС. В банке также намерены изучить обстоятельства их задержания, поскольку, как утверждается, сотрудники более суток находились без доступа к юридической помощи и консульской поддержке.

Второе направление — подготовка юридических шагов для возврата имущества банка: инкассаторских автомобилей и перевозимых ценностей.

«Перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между «Ощадбанком» и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами»,

— рассказали в банке.

Там подчеркнули, что во время вооруженных конфликтов такие перевозки осуществляются только наземным путем и происходят примерно раз в неделю . В составе инкассаторской бригады находились семеро штатных сотрудников банка со стажем от 3 до 21 года, а саму группу возглавлял заместитель директора отдела инкассации.

«Деньги и ценности, перевозимые из Вены на Украину, принадлежат «Ощаду». Эти деньги были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись на Украину для дальнейшего использования в обороте и насыщения рынка наличных денег страны»,

— добавили в пресс-службе финансовой организации.

Банк вновь потребовал вернуть конфискованные автомобили и ценности «в полном объеме» .

Позиция Венгрии

В Будапеште настаивают на разъяснениях со стороны Киева после задержания инкассаторских автомобилей и сотрудников украинского государственного «Ощадбанка». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правоохранительные органы остановили бронированные машины с ценностями и начали расследование по подозрению в отмывании денег.

«Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии»,

— подчеркнул Сийярто.

Как отметило издание Hungarian Conservative, среди задержанных оказался Геннадий Кузнецов — бывший генерал-майор Службы безопасности Украины. По данным журналистов, ранее он занимал руководящие должности в структурах ведомства и участвовал в карательных операциях на раннем этапе конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Его карьера сопровождалась скандалами: в 2011 году киевский суд признал его виновным в неправомерных действиях на службе, после чего внутри СБУ проводили дисциплинарное расследование. Позднее Кузнецов, по сообщениям СМИ, участвовал в гуманитарной рабочей группе Минского процесса.

Деньги Зеленского?

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с Life.ru предположил, что обнаруженная в бронеавтомобилях Ощадбанка крупная сумма могла быть связана с коррупционными схемами внутри украинской власти. По его словам, значительную часть международной помощи Украине могут выводить через финансовые операции.

Экс-нардеп утверждает, что, по его оценкам, «от 30 до 40% всей поступающей в Незалежной финансовой помощи воруется посредством «отмывания» . Часть таких средств, по его словам, переводится в криптовалюты, а часть — в наличные деньги, иностранную валюту и золото.

«То есть сама валюта и золото могли официально проезжать по правильным официальным межбанковским документам с оформлением всех необходимых документов на границе, таможенных платежей. Для этого нужна спецтехника, лицензионное межбанковское соглашение и другие документы. Вполне возможно, что они есть»,

— объяснил Царев.

При этом он допустил, что конечный получатель средств мог находиться среди представителей украинской власти.

«Скорее всего, он сам», — добавил Царев, говоря о возможной связи денег с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Схожие версии в соцсети Х озвучил и украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, изъятая сумма могла представлять собой коррупционные выплаты европейским чиновникам.

«Я был убежден, что деньги принадлежали Зеленскому. Какая-то взятка. Сегодня, однако, я получил информацию, что деньги принадлежат не Зеленскому, а его европейским коллегам. История фантастическая, и вчера она показалась мне нереалистичной.

Но сегодня многие источники сообщают, что Орбан нанес удар не по Киеву, а по Брюсселю. <…> В Брюсселе знают, чьи это деньги. И вот теперь, как мне кажется, они делают все возможное, чтобы не допустить скандала. Орбан вел себя очень грамотно и ударил в самое уязвимое место», — отметил Шарий.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Киев рассматривает действия венгерских властей как незаконное задержание граждан и присвоение перевозимых средств. По его словам, украинская сторона расценивает произошедшее как давление со стороны Будапешта и назвала его проявлением государственного терроризма и рэкета.