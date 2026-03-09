Размер шрифта
Мэра Киева обвинили в проблеме с биотуалетами зимой

Бахматов: Кличко не готовился к зиме, он виноват в нехватке биотуалетов в Киеве
Alina Smutko/Reuters

Глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов обвинил мэра Киева Виталия Кличко в том, что он не подготовил столицу Украины к зиме. Об этом сообщает «Новини.LIVE».

По словам Бахматова, ему пришлось разбираться с последствиями бездействия Кличко при подготовке к зиме, в частности в вопросе установки туалетов на случай замерзания канализации в столице.

«Киевская мэрия предоставила ноль генераторов, ноль гривен на питание, ноль помощи», — утверждает глава администрации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кличко ответит в пределах действующего в республике законодательства за последствия энергетического кризиса в столице.

20 января текущего года Зеленский сообщил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после ударов по энергетической инфраструктуре. Как рассказал Кличко, на левом берегу города не было водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Киева призвал жителей сделать запасы и покинуть город.

 
