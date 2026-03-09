Россиян предупредили о возможном подорожании техники из-за сертификатов

Аннулирование сертификатов на товары может привести к временным перебоям с поставками и росту цен до 20% на часть импортной продукции. Речь идет прежде всего о товарах, которые ввозятся через параллельный импорт, включая электронику и бытовую технику. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

Росаккредитация в феврале 2026 года начала аннулировать часть сертификатов ЕАЭС, оформленных через структуры в Казахстане, Армении и Киргизии. Через эти страны проходила заметная доля разрешительных документов для товаров параллельного импорта, поэтому под риском могут оказаться поставки международных брендов, включая электронику и бытовую технику. Если документы признают недействительными, у импортеров возможны сложности с растаможкой и продажей продукции, которая уже ввезена или находится в пути. Компании будут вынуждены проверять пакеты документов, переоформлять сертификаты и перестраивать каналы поставок, что потребует времени и дополнительных затрат на сертификацию, логистику, хранение и простои. Часть издержек могут переложить на покупателей, поэтому вероятен рост цен на отдельные категории. Сценарий дефицита не основной: скорее речь о временном удорожании и локальных задержках, но по товарам, которые завозились через «серые» схемы, перебои возможны.

«Отмена сертификатов — это часть более широкой кампании по очистке рынка от недобросовестных участников. Речь идет не только об отдельных документах: в некоторых случаях могут блокироваться целые органы сертификации в странах ЕАЭС, которые массово выдавали сомнительные разрешения. Значительная часть документов для товаров, продаваемых в России, оформлялась через соседние страны. Например, в легкой промышленности около 70% всех сертификатов и деклараций в прошлом году были выданы структурами из других государств ЕАЭС. Такая практика создавала дополнительные риски для рынка. Если сертификаты признают недействительными, у импортеров могут возникнуть проблемы с растаможкой товаров, а также с продажей продукции, которая уже ввезена или находится в пути», — отметил Абелев.

По его словам, импортерам придется заново проверять свои документы и переносить сертификацию в российские органы. По оценке Абелева, на перестройку цепочек может уйти несколько месяцев — примерно от трех до шести. Это потребует дополнительных расходов и может привести к задержкам поставок, добавил экономист.

Эксперт также предупредил о возможном росте цен.

«Услуги по сертификации в странах, где возникли проблемы с документами, могут подорожать примерно на 15–20%. Если добавить расходы на логистику, хранение и простои на таможне, итоговые издержки для потребителей могут увеличиться более чем на 20% в зависимости от категории товара», — констатировал экономист.

Он считает, что подорожание будет происходить постепенно: сначала цены могут вырасти на товары, которые должны были поступить в продажу в ближайшие месяцы, но задержались на таможне. Позже, по мере распродажи старых складских запасов, на рынок начнут поступать новые партии продукции — уже по более высокой цене, предупредил Абелев. Этот процесс может занять от полугода до года, уточнил эксперт.

При этом Абелев не ожидает масштабного дефицита товаров. По его словам, рынок параллельного импорта остается достаточно гибким, а компании уже научились быстро перестраивать логистику.

«Правило направлено не на запрет импорта, а на очистку рынка от недобросовестных импортеров. Те, кто подтвердят качество товара, смогут продолжать поставки», — отметил Абелев.

Тем не менее временные перебои возможны по отдельным брендам, которые поставлялись в Россию через серые схемы и проблемные органы сертификации, считает эксперт. Пока импортеры будут переоформлять документы, на полках может возникнуть кратковременная пауза в поставках отдельных товаров, заключил Абелев.

