Нефть марки Brent резко поднялась в цене

Цена нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила $119 за баррель. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 05:30 мск, баррель нефти Brent с поставкой в мае 2026 года стоил $119,36, прибавив 28,77% по сравнению с предыдущим показателем.

9 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал происшедший рост цен краткосрочным и выразил уверенность, что ее стоимость стремительно упадет после нейтрализации иранской ядерной угрозы.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее из-за конфликта вокруг Ирана предсказали подорожание продуктов.