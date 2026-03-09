В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ленобласти предупредили об опасности атаки БПЛА и падении скорости интернета

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Также он заявил, что в связи с этим скорость мобильного интернета в Ленобласти может быть снижена.

Незадолго до этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ходе отражения вечерней и ночной воздушной атаки украинские беспилотники были сбиты в четырех районах региона. Он уточнил, что силы ПВО уничтожили дроны в Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах.

9 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших к столице. По словам чиновника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения полетов в воздушной гавани вводились дважды.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.