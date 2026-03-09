Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Леопард забрался в жилой дом в российском регионе

В Приморье леопард забрался в жилой дом и его пришлось отпугивать стрельбой

В селе Гусевка Хасанского округа Приморского края дальневосточный леопард проник на чердак жилого дома, из-за чего на место вызвали специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, прибывшие на место мужчины отпугнули хищника громкими выстрелами в воздух. После этого зверь выскочил из здания и убежал.

До этого в Приморье ученые национального парка «Земля леопарда» получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по кличке Алекса, которая пережила серьезную травму в КНР.

Алекса попала в металлическую петлю браконьеров в 2014 году, когда покинула территорию РФ и пересекла границу с Китаем. Снимки фотоловушек тогда показывали глубокие раны, и специалисты практически не давали надежды на спасение. Однако уже в 2016 году леопарда зафиксировали с двумя котятами, а в мае 2018 года она появилась со вторым потомством.

Как отметили в нацпарке, этот случай восстановления уникален для современной науки и стал символом всей популяции дальневосточных леопардов.

Этот вид занесен в Красную книгу России.

Ранее амурский тигр похитил одну из скрытых камер наблюдения.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!