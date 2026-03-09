Леопард забрался в жилой дом в российском регионе

В Приморье леопард забрался в жилой дом и его пришлось отпугивать стрельбой

В селе Гусевка Хасанского округа Приморского края дальневосточный леопард проник на чердак жилого дома, из-за чего на место вызвали специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, прибывшие на место мужчины отпугнули хищника громкими выстрелами в воздух. После этого зверь выскочил из здания и убежал.

До этого в Приморье ученые национального парка «Земля леопарда» получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по кличке Алекса, которая пережила серьезную травму в КНР.

Алекса попала в металлическую петлю браконьеров в 2014 году, когда покинула территорию РФ и пересекла границу с Китаем. Снимки фотоловушек тогда показывали глубокие раны, и специалисты практически не давали надежды на спасение. Однако уже в 2016 году леопарда зафиксировали с двумя котятами, а в мае 2018 года она появилась со вторым потомством.

Как отметили в нацпарке, этот случай восстановления уникален для современной науки и стал символом всей популяции дальневосточных леопардов.

Этот вид занесен в Красную книгу России.

Ранее амурский тигр похитил одну из скрытых камер наблюдения.