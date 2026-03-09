Размер шрифта
В Шотландии обрушилось здание железнодорожного вокзала

В Глазго из-за пожара обрушилось здание Центрального вокзала

Мощный пожар охватил несколько магазинов и здание Центрального железнодорожного вокзала в шотландском городе Глазго. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что пожар произошел в здании рядом с вокзалом. После огонь перекинулся на Центральную станцию, кафе и парикмахерскую. Спустя некоторое время купол железнодорожного вокзала обрушился.

Компания National Rail позднее сообщила, что станция будет закрыта до дальнейшего уведомления, поезда не будут ходить через станцию.

Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что глубоко обеспокоен произошедшим на вокзале и выразил благодарность всем экстренным службам, которые были задействованы.

В конце января на севере Лондона в районе Камден произошел пожар, ставший причиной отмены и задержек поездов, отправляющихся с вокзала Юстон. В тушении были заняты около 70 пожарных, возгорание удалось взять под контроль. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее на вокзале в Москве задымился вагон электрички.

 
