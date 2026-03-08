Унесло течением? В Звенигороде двое школьников ушли поздравить подругу и пропали

В Подмосковье развернули масштабные поиски троих пропавших подростков. Накануне в Звенигороде двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись домой, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. На берегу Москвы-реки нашли вещь одного из детей, а водолазы проверяют акваторию. К поискам подключили сотни людей. Что известно к этому часу — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка пропали в Звенигороде 7 марта во второй половине дня. Подростки вышли на прогулку и домой больше не вернулись . Известно, что в субботу их видели в микрорайоне Восточный, рядом с которым протекает Москва-река. После этого дети перестали выходить на связь — их телефоны оказались недоступны.

«Заявка на поиск трех подростков в городе Звенигороде <…> поступила на горячую линию отряда 7 марта. Отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели, также волонтеры и неравнодушные местные жители проводят оклейку ориентировок в районе пропажи»,

— рассказал ТАСС координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

Во время осмотра берега спасатели нашли головной убор, предположительно принадлежащий одному из пропавших. По словам источника сайта kp.ru, все трое подростков живут в пригородном селе Игнатьево.

Поисковая операция продолжается. На месте работают водолазы, следователи и сотрудники экстренных служб, к поискам подключились добровольцы и отряд «Лиза Алерт». Всего в операции участвуют около 300 человек. Специалисты также изучают записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать передвижение подростков.

«Игнатьево находится прямо на берегу Москвы-реки… есть основания полагать, что дети могли пойти к реке», — отметил собеседник издания.

Как сообщил Telegram-канал Mash, днем 7 марта подростки встретились во дворе одного из домов в Звенигороде, после чего направились гулять в сторону лесопарковой зоны и пропали.

По одной из версий, школьники хотели заранее поздравить одноклассницу с 8 Марта и решили устроить встречу на природе. Предположительно, во время прогулки они вышли на лед, который мог не выдержать, после чего дети оказались в воде. Сильное течение могло унести их вниз по реке.

Что говорят очевидцы

Как сообщил Telegram-канал Baza, один из местных рыбаков утверждает, что видел, как течение унесло одного из мальчиков. По его словам, из-за сильного потока помочь ребенку было невозможно .

Позднее появились и другие свидетельства. По данным Telegram-канала «112», мужчина рассказал, что слышал крики детей о помощи и видел, как они оказались в воде, однако сам в экстренные службы не позвонил . Он объяснил это тем, что заметил другого рыбака и решил, что тот уже связался со спасателями. Как передал корреспондент РЕН ТВ Евгений Наприенко, сейчас этого мужчину допрашивают.

Тем временем поиски подростков продолжаются. К ним подключились жители Звенигорода и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Волонтер Мария рассказала изданию «Абзац», что поисковая операция началась практически сразу после сообщения о пропаже и продолжалась всю ночь .

«Люди, которые участвуют в поисках, упомянули, что знают ребят с детства. Ходить на лед или [включаться] в другие сомнительные занятия – не в их духе.

Ночью скоординировались волонтеры, осматривали город, некоторые спали всего пару часов. Водолазы погрузились, проводят поисковые мероприятия. Сказали, если к восьми [утра] ничего не найдут специалисты, будут выдвигать все группы и осматривать город — берег, прилегающие небольшие постройки. Кто-то рассказал, что звонил на номера детей, но телефоны у всех троих недоступны. «ЛизаАлерт» продолжает поиски, нам сказали, что будут запускать дроны», — уточнила она.

Что говорят власти

СК Подмосковья возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения троих подростков в Звенигороде. В Следственном комитете уточнили, что в ходе осмотра территории возле Москвы-реки нашли головной убор, который, предположительно, принадлежит одному из пропавших подростков.

Прокуратура Московской области сообщила, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ведомство контролирует ход расследования и координирует поисковые мероприятия.

В МЧС Подмосковья отметили, что свидетели видели подростков рядом с водоемом. В связи с этим спасатели уделяют особое внимание акватории Москвы-реки: водолазы проводят погружения, а территорию обследуют с воздуха при помощи беспилотников.

К поисковой операции подключены сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», «Добротворец», правоохранительные органы и местные жители. Дополнительно к операции привлекли вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел».

Всего в поисках задействованы более 150 человек и 17 единиц техники. Поиски продолжаются.