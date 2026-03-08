«Они уже разгромлены». Уиткофф попросил Москву не помогать Ирану разведданными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что попросил Россию не передавать Ирану разведданные, которые можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. При этом глава США Дональд Трамп говорил, что у Вашингтона нет доказательств обмена такой информацией, но ее передача не помогла бы Тегерану. В Кремле же ранее сообщили, что Россия не получала от Ирана просьбы о помощи.

Вашингтон попросил Москву не поставлять разведданные Тегерану. Об этом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил на пресс-конференции на борту президентского самолета.

«Я решительно передал России послание не поставлять Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе»,

— сказал чиновник.

При этом глава США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что не знает, есть ли у Вашингтона доказательства передачи Москвой такой информации Тегерану.

«Если они и передают информацию, это им не помогает. Если взглянуть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю... она им почти не помогает», — добавил американский президент.

Он добавил, что не важно, идет ли отправка разведданных, поскольку «люди, которым они ее отправляют, уже разгромлены. При этом Трамп выразил уверенность, что американская армия является «величайшей на Земле», а в гипотетическом конфликте с США «Россию бы тоже разгромили».

Несколькими часами ранее на пресс-конференции в Белом Доме Трамп называл вопрос журналиста по этой теме «глупым» и «несвоевременным».

Поводом для обсуждения вопроса послужила публикация газеты The Washington Post, в которой утверждается, будто бы Россия передает Ирану данные разведки о расположении на Ближнем Востоке американских военных баз, кораблей и самолетов. Тегеран использовал эту информацию для нанесения точных ударов , утверждают в издании.

Нужна ли Ирану помощь России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News отказалась комментировать информацию, но указала, что «не имеет значения, действительно ли это произошло или нет». Позже на брифинге она выразила сомнение в том, что такой шаг Москвы мог бы повлиять на трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отказался комментировать эту информацию. При этом 5 марта на брифинге он заявил, что Москва не получала от Тегерана никакие обращения с просьбой оказать помощь .

«Та война, которая идет, это не наша война. И мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона. То, что мы и видим. Мы видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну», — говорил Песков «Вестям».

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отмечал, что Тегерану нужна дипломатическая поддержка Москвы: «Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак».

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC отмечал, что Москва помогает Тегерану «политически и иначе» . Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил НСН, что Россия в полном объеме выполняет договоренности, закрепленные в соглашении о сотрудничестве с Ираном, при этом «какие-то особые просьбы» от республики не поступали.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с порталом «Подъем» напомнил, что Вашингтон поставляет оружие и развединформацию Украине.

«Странно после этого было бы осторожничать с помощью нашим союзникам, которые воюют с США. На мой взгляд, здесь не стоит стесняться, и поставлять Ирану все, что ему требуется»,

— добавил депутат.

В качестве примера помощи, которую Россия могла бы оказать Ирану, он привел возможность поставок «мощных систем противовоздушной обороны», поскольку американская армия наносит удары по Исламской Республике исключительно с воздуха.

«В общем, и в эту игру ведь тоже можно играть вдвоем», — резюмировал политик.