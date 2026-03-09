В России хотят ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для одной категории граждан

В России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение с соответствующим предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на этот документ.

По словам депутата, в настоящее время работающие пенсионеры могут оформить до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты. Он считает, что для этих граждан нужно ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней.

Как отметил парламентарий, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность. По его мнению, эта мера будет являться взвешенным шагом социальной поддержки, которая не окажет избыточную нагрузку на работодателей.

До этого учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова заявила, что работающие пенсионеры могут претендовать на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации два раза в год.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году.