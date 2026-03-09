Студентам и школьникам рассказали, выгодно ли сейчас подрабатывать в кофейнях

В Подмосковье работа бариста без опыта может оплачиваться из расчета 3600 рублей за смену, по итогам испытательного срока и сдачи внутренних зачетов на знание процессов оплата растет. Как правило, такая работа привлекает студентов-заочников или молодежь на время каникул или ребят, которые уже выпустились из школы или колледжа и пока раздумывают о дальнейших шагах.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Надежда Новикова, карьерный консультант, руководитель HR-агентства «Будь Профи».

По словам эксперта, уход иностранных компаний повлиял на то, что на рынке труда появилось больше соискателей. Но иностранные компании уже замещены российскими предприятиями, и соискатели перераспределяются. Уровень заработных плат снизился в целом по стране в связи с экономической ситуацией, но предприниматели в сфере общественного питания стараются поддерживать конкурентную оплату труда.

«Ужесточение миграционной политики повлияло на то, что компании либо учитывают наем иностранных граждан в своих расходах и документообороте, либо фокусируются на найме российских граждан, чтобы нивелировать все возможные риски», — объяснила она.

В целом, как отметила эксперт, зарплата соразмерна количеству часов, так как важно смотреть на комплекс условий.

«Работодатели готовы уделять время на обучение сотрудников несмотря на то, что вакансии в общепите имеют высокую текучесть; у работодателей в этом секторе есть гибкость в отношении графика: например, молодой сотрудник ездит на подготовку к поступлению и есть возможность адаптировать график работы под его занятия, перераспределив других сотрудников в команде. Небольшие кофейни не могут себе позволить ДМС и кафетерий льгот, но у многих подарки сотрудникам к новому году, совместные праздники, возможность приобрести продукцию со скидкой», — поделилась HR-специалист.

Из плюсов такой работы: это хорошая возможность для школьников и студентов не просто заработать, но и получить реальный опыт, который существенно влияет на отношение к работе в дальнейшем.

«Из минусов: небольшие компании не имеют возможности предоставлять карьерный рост для ребят, многие уходят в более крупные компании или вообще из этой сферы из-за отсутствия возможностей развития», — заявила эксперт.

При этом Новикова подчеркнула, что часто ребята недооценивают сложность работы (большая часть дня на ногах) и особенности разных клиентов, из-за чего без должной поддержки быстро выгорают.

«Для многих ограничением становится график работы: например, если кофейня открывается в 7 утра, а молодой человек привык просыпаться сильно позже, то перестройка режима дня может занять много времени и усилий», — заявила она.

Эксперт также констатировала: дефицита желающих нет.

«Есть молодежь, которая, работая в «цифре», подрабатывает в общепите. Или, наоборот, чередует занятость, используя проектную занятость. Сейчас молодежь смотрит на карьеру нелинейно: они очень быстро меняют занятость, если работа не приносит доход», — резюмировала Новикова.

