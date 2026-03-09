Пугачева может лишиться товарного знака в России

Певица Алла Пугачева может в августе текущего года утратить право на товарный знак «Баронесса фон Орбах», если не продлит срок действия исключительного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Впервые данный товарный знак Роспатент зарегистрировал в 1997 году. По информации СМИ, у бывшего супруга артистки, отца певицы Кристины Орбакайте, актера Миколаса Орбакаса есть аристократические корни, а он сам является потомственным литовским бароном фон Орбах.

Как говорится в документах, Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации этого знака. Последний раз соответствующая запись была внесена в государственный реестр в 2016 году. Тогда исполнительница продлила товарный знак до августа 2026 года.

До этого Пугачева лишилась прав на действующий в РФ товарный знак «Рецитал».

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

