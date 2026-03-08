«Позвонки разрушаются»: у блогерши Лерчек сразу после родов нашли рак с метастазами в легких

У находящейся под следствием блогерши Валерии Чекалиной сразу после родов обнаружили рак. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться. Кроме того, метастазы проникли в легкие. Близкие блогерши говорят, что врачи могли обнаружить рак раньше, но следователи и суд в течение года не давали разрешения посетить врача. Что известно о состоянии Лерчек — в материале «Газеты.Ru».

У блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 млн рублей за границу, обнаружили рак. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил отец ее ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию <…>. Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз — результат подтвердился», — написал мужчина.

Он также раскрыл, что у Чекалиной возобновились боли, когда она вернулась домой после родов. В следующие несколько недель она проходила обследования, чтобы обнаружить, где развивается опухоль. Жених блогерши не уточнил, нашли ли врачи источник рака.

«Также была проведена операция на позвоночнике, так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы»,

— добавил Сквиччиарини.

По словам тренера, симптомы и боли у Лерчек начались еще год назад, когда блогер уже находилась под домашним арестом.

« Лера и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад. На что следователи и суд давали отказ . Мы теряли драгоценное время», — заявил он.

Адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев в разговоре с ТАСС подтвердил, что его подзащитная находится в больнице, а ее состояние ухудшилось после родов.

«В связи с этим участие ее в ближайших судебных заседаниях под вопросом», — сказал юрист.

При этом РИА Новости также со ссылкой на Бадму-Халгаева пишет, что Лерчек отказалась от пребывания в больнице и уехала домой под расписку. О госпитализации блогерши в онкологическую реанимацию агентство сообщало 4 марта.

Прогнозы врачей

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал порталу aif.ru, что описанные Сквиччиарини симптомы могут указывать на четвертую стадию рака. При этом успешность лечения зависит от конкретного типа онкологии:

«Результат лечения зависит от того, какие клетки участвуют в процессе образования опухоли, где она локализована. Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная».

Он подчеркнул, что в таком случае возможно добиться ремиссии, однако риск возвращения болезни останется навсегда . Также по словам Черемушкина, беременность могла ускорить развитие опухоли, поскольку в этот период иммунитет женщин снижается.

Директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа также отметила, что болезнь могла активизироваться именно после рождения ребенка, «особенно если были какие-то процедуры, активировавшие иммунную систему, которая уже была гиперактивна». Однако в случае, если Лерчек забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), онкология могла стать приобретенным заболевания, поскольку при этой процедуре «проходит масса мероприятий, которые супрессируют, то есть подавляют и ограничивают, иммунную систему».

Сложная беременность

Впервые о четвертой беременности Лерчек стало известно 14 ноября 2025 года — источник РИА Новости рассказал о приобщении к ее уголовному делу справки от врача-гинеколога. Спустя два дня Telegram-канал Mash раскрыл, что отцом является ее тренер по танцам Сквиччиарини, на свидании с которым блогершу заметили еще в 2024 году. А 24 ноября Чекалина и Сквиччиарини вместе приехали на заседание суда и подтвердили, что ждут ребенка. Позже мужчина рассказал, что у Лерчек диагностировали анемию и гестоз. 1 декабря блогерша объявила News.ru, что благодаря резонансу в СМИ ей удалось получить разрешение посетить врача.

24 декабря 2025 года тренер в соцсетях раскрыл, что его гражданскую жену положили в больницу из-за угрозы выкидыша, а также «с сильнейшей болью в пояснице» и почечными коликами. А через пять дней адвокат Лерчек Виктор Дугин сообщил РИА Новости, что блогерше проведут операцию, не связанную с гинекологией. При этом причину медицинского вмешательства он отказался называть. Операция успешно прошла 30 декабря.

26 февраля стало известно, что Чекалина с помощью кесарева сечения родила здорового сына. Сквиччиарини позже раскрыл, что роды провели экстренно: « Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной : «Требуется экстренное кесарево. Сейчас». <…> Особая благодарность всей команде больницы за то, что спасли жизни моего ребенка и моей любимой».

8 марта отец ребенка отметил, что, несмотря на диагноз Чекалиной, их сын полностью здоров.