Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Серия землетрясений произошла у побережья Камчатки

У побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2
КамГУ

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.

Из заявления следует, что эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 221 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине более 62 км.

Вечером 8 марта специалисты несколько раз фиксировали подземные толчки у побережья Камчатки. Магнитуда некоторых из них достигла 5,8 и 6,5.

6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. Комментируя ситуацию, мэр города Андрей Прошунин заявил, что повреждений инфраструктуры выявлено не было.

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева, в будущем в Сочи может произойти сильное землетрясение. Сейчас точное время сейсмособытия спрогнозировать невозможно, но участившиеся подземные толчки в данном районе могут говорить о его приближении. Согласно картам общего сейсмического районирования, в Сочи возможны землетрясения магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последнее такое землетрясение произошло в прошлом веке.

Ранее вблизи «Зоны 52» в США произошла серия загадочных землетрясений.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!