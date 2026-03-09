Серия землетрясений произошла у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.

Из заявления следует, что эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 221 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине более 62 км.

Вечером 8 марта специалисты несколько раз фиксировали подземные толчки у побережья Камчатки. Магнитуда некоторых из них достигла 5,8 и 6,5.

6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. Комментируя ситуацию, мэр города Андрей Прошунин заявил, что повреждений инфраструктуры выявлено не было.

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева, в будущем в Сочи может произойти сильное землетрясение. Сейчас точное время сейсмособытия спрогнозировать невозможно, но участившиеся подземные толчки в данном районе могут говорить о его приближении. Согласно картам общего сейсмического районирования, в Сочи возможны землетрясения магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последнее такое землетрясение произошло в прошлом веке.

