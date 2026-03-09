Размер шрифта
Эксперт рассказала, за какие за нарушения могут отчислить школьника

Тарасова: исключить учащегося из школы можно только с 15 лет
Shutterstock

Отчислить учащегося из школы можно только с 15 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявила ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова.

«Отчисление учащегося за постоянные нарушения дисциплины в образовательной организации, устава школы, другие действия со стороны учащегося (буллинг учителей и ребят класса) возможно только с 15-летнего возраста», — сказала она.

По словам эксперта, для этого требуется большое количество подтверждений всех нарушений, заседания комиссий, протоколы, приказ директора школы. Такого ученика, как отметила она, пытаются «вразумить». Если ребенка все же исключают, тогда местные органы управления образованием в течение месяца обязаны определить его в другое учебное заведение.

Также Тарасова рассказала, что в чрезвычайных ситуациях привлекают комиссию по делам несовершеннолетних, которая может принять решение о переводе подростка в специализированное образовательное учреждение.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что оценки за поведение школьников введут в России в следующем учебном году.

Ранее в СПЧ призвали отчислять из школ за неудовлетворительное поведение.

 
