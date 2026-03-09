Размер шрифта
Продюсер прокомментировал снижение цены на выступления Долиной

Продюсер Дворцов: Долина снизила цену на концерты из-за последствий скандала
Сергей Бобылев/РИА Новости

Певица Лариса Долина перестроила свой гастрольный график после истории с продажей квартиры в Хамовниках. Об этом в интервью aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, существенное снижение цены за выступление Долиной произошло не случайно. Это произошло в связи с репутационными и юридическими последствиями недавнего скандала.

Дворцов считает, что если певица будет устраивать по несколько корпоративов в месяц, а частные лица будут ее активно приглашать, то Долина «сможет вернуть упущенную выгоду в кратчайшие сроки».

«Думаю, за полгода она вполне сможет компенсировать все убытки», — считает продюсер.

До этого Дворцов рассказал, что Долина значительно снизила цену на корпоратив к 8 Марта.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина готовится участвовать в театральной постановке.

 
