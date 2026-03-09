Россиян предупредили о возможном подорожании аренды в апреле

Финансист Трепольский допустил, что аренда жилья в РФ подорожает на 3% в апреле

В апреле 2026 года цена долгосрочной аренды жилья в России может вырасти примерно на 1,5–3% по сравнению с мартом. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Весной в крупные города возвращается часть специалистов после завершения первого квартала, а студенты и молодые специалисты начинают активнее искать жилье на новый сезон. Если март обычно считается месяцем «разгона», то в апреле на рынке проходит больше реальных сделок.

Одной из главных причин давления на цены остается недоступность покупки жилья. Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, рыночная ипотека по-прежнему остается слишком дорогой для многих россиян. В результате потенциальные покупатели продолжают снимать квартиры, откладывая деньги на депозитах. На стоимость аренды влияет и инфляция. Владельцы жилья учитывают рост расходов — в том числе налоговую нагрузку после изменений 2025 года и индексацию тарифов ЖКХ», — отметил Трепольский.

По его прогнозам, в апреле средние ставки аренды могут выглядеть следующим образом: в Москве однокомнатные квартиры будут стоить примерно 62–75 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — 115–135 тыс., трехкомнатные — 165–200 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге аренда «однушек» может составить около 48–55 тыс. рублей, двухкомнатных квартир — 78–95 тыс., трехкомнатных — 115–145 тыс. рублей, допустил финансист.

В среднем по России аренда однокомнатных квартир может находиться в диапазоне 32–42 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 48–60 тыс., трехкомнатных — 70–90 тыс. рублей, подчеркнул Трепольский.

Он считает, что в Москве наиболее заметный рост ожидается в сегменте недорогих квартир — прежде всего однокомнатных и студий в Новой Москве и районах за пределами МКАД, но рядом со станциями метро, включая линии БКЛ и МЦД. Спрос на доступное жилье остается высоким, в центральных районах рост цен будет более умеренным, уверен эксперт.

По его словам, в Санкт-Петербурге в апреле рынок традиционно начинает готовиться к туристическому сезону и периоду белых ночей. Часть квартир, которые зимой сдавались в долгосрочную аренду, постепенно переводится в краткосрочную, сказал финансист. Из-за этого предложение на рынке сокращается, а цены на жилье в историческом центре могут оказаться примерно на 5% выше среднерыночного уровня, добавил эксперт.

«В регионах ситуация будет различаться. В крупных промышленных городах — например, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани — аренда может расти быстрее из-за притока специалистов. В то же время в небольших городах, где за последние годы активно строилось новое жилье, возможна стагнация цен или появление скрытых скидок от собственников», — констатировал финансист.

Эксперт заключил, что апрель станет последним месяцем перед традиционным летним спадом активности на рынке аренды. Поэтому тем, кто планирует переезд весной, выгоднее искать жилье в начале месяца — позже выбор может сократиться, а собственники будут реже снижать цену, подытожил эксперт.

