В России представили форму медиков различных цветов

Министерство здравоохранения представило шесть рекомендованных цветов формы для занимающих разные должности российских медиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, руководящий персонал будет носить форму фиолетового, врачебный — темно-зеленого, средний медицинский персонал — салатового цвета.
Для младшего медицинского персонала рекомендуется одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб и IT-специалистов — серого цвета.
Кроме того, в Минздраве разработали рекомендации к обуви медиков. В соответствии с ними, подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы не создавать неудобств и не допускать скольжения. Ее оптимальная толщина составляет 2-3 сантиметра.
4 февраля глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что в России 54% работников постоянно сталкиваются с переработками, в среднем сверхурочная работа увеличивает их смены на четверть от нормы. Абсолютными лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.
Ранее в Госдуме попросили поднять зарплаты медикам военных госпиталей.
