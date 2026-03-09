Размер шрифта
В России представили форму медиков различных цветов

Минздрав: для медиков в зависимости от должности разработали форму шести цветов
Владимир Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Министерство здравоохранения представило шесть рекомендованных цветов формы для занимающих разные должности российских медиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, руководящий персонал будет носить форму фиолетового, врачебный — темно-зеленого, средний медицинский персонал — салатового цвета.

Для младшего медицинского персонала рекомендуется одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб и IT-специалистов — серого цвета.

Кроме того, в Минздраве разработали рекомендации к обуви медиков. В соответствии с ними, подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы не создавать неудобств и не допускать скольжения. Ее оптимальная толщина составляет 2-3 сантиметра.

Ранее врач раскрыл, как долго можно носить одну и ту же одежду.

4 февраля глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что в России 54% работников постоянно сталкиваются с переработками, в среднем сверхурочная работа увеличивает их смены на четверть от нормы. Абсолютными лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.

Ранее в Госдуме попросили поднять зарплаты медикам военных госпиталей.

