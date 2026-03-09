В Госдуме назвали сроки введения семейной ипотеки на вторичные квартиры

Семейная ипотека на вторичные квартиры может заработать уже в 2026 году, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Семейную ипотеку планируют распространить на вторичное жилье в ряде городов. Президент 26 февраля 2026 года поручил расширить программу на покупку квартир в многоквартирных домах старше 20 лет в населенных пунктах с низким объемом нового строительства.

«Полагаю, новая система вполне может заработать уже в этом году, особенно учитывая пристальное внимание президента к возникшей проблеме. В ряде регионов покупка жилья в ипотеку на вторичном рынке стала доступна с весны прошлого года. Речь идет о тех городах, где новое строительство попросту не ведется. В общей сложности таких населенных пунктов 891 в 83 регионах. Так, в апреле 2025 года уже разрешили брать «семейку» в домах, построенных до 20 лет назад. Сейчас же выяснилось, что и такой меры недостаточно, и многие семьи все еще оказываются отрезаны от законной меры помощи. Поэтому президент поручил рассмотреть возможность расширения механизма льготной семейной ипотеки на дома старого фонда в тех регионах, где это особенно необходимо», — отметил Аксененко.

По его словам, теоретически, расширение ипотечных программ и улучшение условий для покупки жилья может стимулировать семьи к рождению детей, если жилье станет более доступным. Однако, не стоит думать, что ипотека – это панацея и решение всех проблем, призвал парламентарий. Решать вопросы демографии только с помощью такого механизма не получится, система должна стать полноценной и многоступенчатой, нужны комплексные меры поддержки семей, образования и здравоохранения, считает депутат.

По его мнению, плюсы семейной ипотеки на вторичное жилье очевидны: во-первых, расширение программы откроет доступ к более обширному рынку недвижимости — старым многоквартирным домам, часто расположенным в популярных районах, плюс к этому, жилье в «старых» домах обычно выгоднее. При этом, вокруг них уже устоялась инфраструктура, обычно «все под рукой» — и детсады, и школы, и поликлиники, подчеркнул депутат. Он добавил, что сами дома старой застройки уже не дают усадки, в них реже проводятся «въездные» ремонты. То есть, все это вопросы обычного удобства, подытожил Аксененко.

«При этом из минусов можно отметить изношенность сетей, что является часто очень большой проблемой. Старые дома могут потребовать серьезных вложений в ремонт, что увеличит расходы для владельцев», — заключил парламентарий.

Ранее россиянам пообещали, что цены сделок по покупке вторичных квартир снизятся в апреле.