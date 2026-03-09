Россиянам рассказали, как за 30 секунд оценить безопасность готовой еды в магазине

Готовые блюда Роспотребнадзор относит к продуктам с повышенным риском пищевых инфекций: много ингредиентов, несколько этапов обработки, короткий срок хранения. Но несвежесть умеет себя выдавать — нужно знать, куда смотреть. О том, как оценить безопасность готовой еды, «Газете.Ru» рассказал Пётр Гапонов, руководитель московского подразделения агрофабрики «Натурово».

«Первое, что вы делаете — берете контейнер в руки. Не смотрите на цену. Смотрите на пленку», — объяснил он.

Крупный конденсат на внутренней стороне пленки — тревожный знак. Небольшое запотевание после перемещения из холодильника — нормально. Но крупные капли, особенно с мутноватым оттенком, говорят о том, что холодильник работал с перебоями или температурный режим нарушался.

«Обратите внимание на соседей по полке, — советует Гапонов. — Если рядом лежат подпорченные продукты или полка набита до отказа — воздух не циркулирует, появляются теплые зоны. Термочувствительные продукты — мясо, рыба, молочные соусы — в таких условиях портятся первыми».

Проверьте целостность упаковки. Надрыв пленки, нарушенный клапан, вздутый контейнер — все это означает, что газовый баланс внутри уже нарушен. Многие производители упаковывают готовые блюда в модифицированной газовой среде (МГС): она тормозит окисление и рост бактерий. Но стоит пленке разойтись — защита исчезает.

Срок годности — это необходимое условие, но недостаточное. Продукт может быть в пределах срока и при этом уже «уставшим» — если хранился при плюс десяти вместо плюс четырех.

«Посмотрите на состав. Длинный список загустителей — крахмал, камедь, каррагинан — в соусе или заправке нередко означает, что производитель страхуется от расслоения при длительном хранении. Само по себе не опасно, но косвенно указывает на то, что блюдо рассчитано «на подольше», а не «на сегодня», — подчеркнул эксперт.

Особая осторожность — с многокомпонентными салатами. Чем больше ингредиентов, тем выше риск: огурцы и помидоры выделяют сок и «заражают» соседей, молочные соусы скисают при малейшем нарушении холодовой цепи. Это не паранойя — это химия.

Еще один важный шаг — осмотреть содержимое через стенку контейнера.

«Большинство контейнеров прозрачны — используйте это. Смотрите на дно.

Лужица на дне салата — не катастрофа, если она прозрачная. Огурцы и помидоры в нарезке выделяют сок почти сразу. Но если жидкость мутная, желтоватая или с пузырьками — это уже признак начавшегося брожения. То же самое — неприятный запах при вскрытии упаковки: кислый, затхлый, резкий — ни один из них не нормален для свежего блюда», — посоветовал Гапонов.

Соус — отдельная история.

«Слишком яркий, неестественный цвет соуса, преобладание вкуса приправ над вкусом основного ингредиента — это классические признаки «реанимационного» соуса, — объясняет Гапонов. — Им маскируют заветренные овощи или мясо с душком. Если за соусом вообще не угадывается вкус того, что написано на упаковке, — лучше отложить».

Что касается гарниров и горячего, то рис или макароны, слипшиеся в монолит, — не обязательно признак порчи. Скорее всего, это нарушение технологии: переварили или оставили остывать неправильно. Неприятно, но неопасно — если нет плесени и кислого запаха.

«Другое дело — рагу или суп с «ватными» овощами: они мнутся при легком надавливании, теряют форму. Это может означать, что блюдо хранилось слишком долго или при повышенной температуре. «Ватность» сама по себе — не признак бактерий, но в сочетании с неприятным запахом или изменившимся цветом бульона — однозначный сигнал отказаться», — предупредил эксперт.

Последняя проверка — запах упаковки. Запах пластика, «чужой» еды, старого холодильника — тоже информация. Продукт мог впитать посторонние запахи через неплотную упаковку или из загрязненного дренажа витрины. Сам по себе этот запах не означает, что еда опасна, но в сочетании с другими сигналами — изменившимся цветом, нехарактерной текстурой — стоит отказаться от покупки.

«Правило одно: если что-то смущает — хотя бы один из признаков — не рискуйте, — говорит Гапонов. — Пищевая инфекция от готовой еды может развиться за два-три часа. Это не тот случай, когда стоит проверять на себе».

