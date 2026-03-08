«Долго не продержится». Иран выбрал нового верховного лидера. Что об этом сказал Трамп?

Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Тегерана согласовать с Вашингтоном кандидата на пост верховного лидера Исламской Республики, иначе «он не продержится долго». Совет экспертов Ирана уже выбрал нового главу государства, но пока не объявил его имени. При этом члены ассамблеи намекают, что страной будет управлять сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи — аятолла Моджтаб Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура нового верховного лидера Ирана должна быть согласована с Вашингтоном, иначе этот человек «долго не продержится». Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в разговоре с телеканалом ABC News.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые десять лет»,

— сказал американский лидер.

Он допустил, что кандидат может быть связан с действующими властями Ирана, и на эту роль «есть много подходящих людей». При этом 6 марта Трамп в интервью CNN заявил, что не против того, чтобы Иран снова возглавил религиозный лидер .

«Должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Будет отлично выполнять свою работу. Хорошо относиться к США и Израилю и хорошо относиться к другим странам на Ближнем Востоке — они все наши партнеры», — добавил Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отреагировал на заявления Трампа. В разговоре с телеканалом NBC News он заявил, что избрание верховного лидера республики — внутреннее дело страны , в которое никто не должен вмешиваться.

«Совет временного руководства теперь у власти, и они выполняют свои функции в отсутствие лидера, в то время как новый верховный лидер будет вскоре избран советом экспертов», — заверил глава иранского МИД.

Власти Израиля прямо угрожают убить нового верховного лидера Ирана, избранного действующим руководством Исламской Республики. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X заявил, что безоговорочной целью станет глава страны, который будет назначен «чтобы продолжать следовать плану истребления Израиля, угрожать США, свободному миру, странам на Ближнем Востоке и подавлять иранский народ».

6 июня газета The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников писала, что назначение нового главы республики отложили в целях безопасности.

Кандидат выбран

Как сообщил агентству Mehr член совета экспертов, аятолла Мохаммада-Мехди Мирбагери ассамблея уже избрала нового верховного лидера Ирана.

«Сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства»,

— объявил представитель совета.

Он добавил, что перед избирательным органом остались небольшие препятствия, которые скоро будут преодолены. При этом совет пока не стал раскрывать имя нового главы Ирана — его позже объявит секретариат ассамблеи.

Кандидат был выбран на основе совета убитого экс-верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что глава страны «должен быть ненавидим врагом, а не восхваляем им» , раскрыл еще один представитель совета, аятолла Мохсен Хейдари Алекасир, передает Nournews. Представитель духовенства добавил, что имя этого человека упоминали американские власти.

Как напоминает телеканал Al Jazeera, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает «неприемлемым выбором» на пост верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи — сына убитого главы государства.

Другой член ассамблеи, Ходжатолеслам Джафари, в разговоре с агентством Fars выразил надежду, что личность нового лидера «удовлетворит всех иранцев».