В Германии на жилые дома упали части метеорита

Фрагменты метеорита нанесли ущерб крышам и жилым домам в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции.

В публикации отмечается, что инцидент произошел вечером 8 марта приблизительно в 19:00 (21:00 мск) в районе Гюльс. Пострадавших в результате падения фрагментов метеоритов нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Представители правоохранительных органов утверждают, что «опасность миновала».

До этого сообщалось, что в Домодедово таможенники нашли кусок метеорита в багаже 32-летнего иностранца, который направлялся в Дубай. Инцидент произошел при прохождении иностранцем «зеленого» коридора. Направлявшегося в Дубай пассажира остановили таможенники — в его чемодане среди личных вещей обнаружили два фрагмента минеральных пород.

Один из них необработанный весом 250 граммов, а второй отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмма. Иностранец сообщил, что «куски металла» подарил друг, а о правилах он не знает.

Ранее жители Татарстана заметили пролетающий метеорит.