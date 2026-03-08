От детства в деревне до «голой вечеринки»: чем сейчас занимается Настя Ивлеева

Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева отмечает юбилей — ей исполнилось 35 лет. Путь девушки к славе был стремительным: всего за пару лет она прошла путь от начинающего блогера до одной из самых заметных персон российского шоу-бизнеса. Но в декабре 2023 года все пошло под откос: после скандальной «голой вечеринки» звезда потеряла все крупные контракты и исчезла из медиапространства. Как складывались карьера и личная жизнь Анастасии Ивлеевой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Анастасии Ивлеевой

Анастасия Ивлеева родилась 8 марта 1991 года в деревне Разметелево Ленинградской области. Детство будущей звезды было непростым: отец ушел из семьи практически сразу после ее рождения, из-за чего матери пришлось отдать годовалую девочку в ясли и пойти работать дояркой. Позже мать Насти снова вышла замуж и родила сына Анатолия, но второй брак женщины тоже не сложился. В 2021 году Ивлеева, будучи на пике популярности, дала интервью, в котором поделилась болезненными воспоминаниями о детстве:

«Все, что касается моей семьи, — пример того, как я не хотела бы жить. [...] Зато теперь в моих силах сделать так, чтобы ни в чем не нуждаться, проживать то время, что мне отпущено, максимально комфортно и свободно. Я благодарна семье за то, что трудности выковали мой железный характер, я стала пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить».

Телеведущая и киноактриса Анастасия Ивлеева в подростковом возрасте

Окончив школу, Ивлеева переехала из деревни в город и поступила на факультет рекламы и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета. Параллельно с учебой девушка начала работать: сначала мастером маникюра в салоне красоты, а затем хостес в развлекательных заведениях города.

Блог и интернет-проекты Анастасии Ивлеевой

В 2013 году Ивлеева завела личный блог Аgentgirl, в котором публиковала посты на спортивную тематику. Со временем она сменила формат — начала снимать короткие юмористические ролики и делать коллаборации с популярными блогерами, благодаря чему блог начал стремительно расти.

В 2015 году Анастасия переехала в Москву и поступила в школу телевидения «Останкино ТВ». В первое время в столице она продолжала работать хостес в ресторане, а затем устроилась менеджером в автосалон. Позже блогер вспоминала, что строгий офисный график стал для нее серьезным испытанием.

Телеведущая и киноактриса Анастасия Ивлеева в начале 2010-х

«Я познакомилась с хорошими людьми, которые предложили мне работу с хорошей зарплатой. Так я устроилась в автосалон, стала оформлять документы на автомобили — ПТС, договоры… Мне было трудно — ненавижу график с девяти утра до шести вечера, для меня это смерть», — рассказывала она.

Несмотря на офисную работу, Ивлеева продолжала развивать свой блог. Когда число подписчиков превысило три миллиона, она уволилась из автосалона и сосредоточилась на создании контента. Большой популярностью пользовались ее ролики с другими блогерами, в числе которых были Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маргарита Дирдж.

В 2018 году Ивлеева запустила авторское шоу на YouTube: среди гостей ее AgentShow были Екатерина Варнава, Мария Погребняк, Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Николай Басков и другие звезды. Год спустя проект получил две премии ТЭФИ — «Лучшее развлекательное шоу прайм-тайма» и «Лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма». В 2020 году блогер запустила еще одно шоу «З.Б.С.», выпуски которого неизменно набирали миллионы просмотров. К 2023 году аккаунты Ивлеевой в соцсетях насчитывали миллионы подписчиков: на пике популярности на ее основной блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) было подписано более 18 млн человек, а на TikTok-аккаунт — свыше 7 млн.

Телеведущая и киноактриса Настя Ивлеева в AGENTSHOW в 2019 году

»Орел и решка» и другие телепроекты Анастасии Ивлеевой

Телевизионный дебют Ивлеевой состоялся в 2016 году — она стала одной из ведущих реалити-шоу «Можно все!» на канале «Ю». В 2017 году девушке, блог которой к тому моменту входил в топ самых популярных в рунете, предложили стать ведущей тревел-проекта «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканале «Пятница!». Позже Ивлеева признавалась, что поначалу ей было непросто найти себя в популярном шоу.

«В самом начале я не знала, кем мне быть. Естественно, был шлейф Регины и Леси, и я не понимала, то ли мне быть чуть-чуть Тодоренко, то ли мне быть чуть-чуть Никитюк… А потом я расслабилась и поняла, что я — это я. Настюшка Ивлеева — девчонка, пацанка, товарищ и, периодически, просто юморист», — говорила она.

В 2018 году Ивлеева объявила о своем уходе из шоу, однако уже в следующем вернулась в специальном сезоне «Ивлеева VS Бедняков». В 2020 году она вновь появилась на проекте после того, как за ее возвращение проголосовали несколько сотен тысяч зрителей телеканала «Пятница!». В последующие годы она продолжала сотрудничать с телеканалом. В 2022 году в эфир вышло сразу два проекта с ее участием — шоу о путешествиях «Трэвел-баттл» и романтическое шоу «Сердце Ивлеевой».

Телеведущая и киноактриса Анастасия Ивлеева в шоу «Орел и Решка» в 2018 году

Анастасия Ивлеева в кино

В 2018 году Настя Ивлеева дебютировала в кино — появилась в эпизоде в комедии «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Год спустя телеведущая сыграла уже главную роль в комедийном сериале «Туристическая полиция», а в 2021-м запустила проект «Блогеры и дороги», который планировала показать в кинотеатрах.

Следующей в фильмографии Ивлеевой стала главная роль в комедии «Обмен желаниями» (2021). Год спустя телеведущая впервые попробовала себя в драматическом жанре: сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь». После выхода проекта Ивлеева заявила, что планирует развивать актерскую карьеру:

«Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать».

Однако на данный момент «Монастырь» остается последней работой Анастасии Ивлеевой в кино.

Телеведущая и киноактриса Анастасия Ивлеева в сериале «Монастырь»

«Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой и ее последствия

В конце декабря 2023 года имя Ивлеевой оказалось в центре одного из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса последних лет. В ночь на 21 декабря блогер организовала в московском клубе «Мутабор» закрытую вечеринку с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»), гостями которой, по информации из открытых источников, стали Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, Оксана Самойлова, Джиган и другие звезды.

Телеведущая и киноактриса Анастасия Ивлеева во время скандальной вечеринке в клубе «Мутабор»

После того, как фото и видео с мероприятия распространились в сети, с критикой в адрес Ивлеевой и ее гостей выступили общественные организации, активисты и политики. 24 декабря блогер опубликовала видео, в котором извинилась за вечеринку и пообещала направить вырученные от нее деньги на благотворительность. Вслед за ней похожие обращения опубликовали Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и другие гости скандального мероприятия. Однако, несмотря на публичное раскаяние, скандал не утихал. 26 декабря группа из нескольких десятков граждан подала против Ивлеевой коллективный иск о компенсации морального вреда на сумму один миллиард рублей. В этот же период телеведущая потеряла большинство своих рекламных контрактов.

В апреле 2024 года скандал получил продолжение: суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. Поводом стали публикации телеведущей в личном блоге. После этого Ивлеева удалила все посты в своем аккаунте, на который в тот момент были подписаны около 18 млн человек. Позже в блоге появилось несколько нейтральных фото и видео, на которых звезда предстала в новом имидже — с короткой стрижкой и темным цветом волос.

Актриса и блогер Анастасия Ивлеева во время судебного заседания в Лефортовском суде в 2023 году

В мае 2024 года Ивлеева дала первое после «голой вечеринки» большое интервью — YouTube-каналу «Лука Ебков». В беседе с ведущими она назвала вечеринку в «Мутаборе» событием, которое прошло «не в то время и не в том месте», добавив, что после скандала решила на время отказаться от публичной активности. Она также рассказала, что провела свой день рождения в Донбассе — побывала в нескольких городах региона и ненадолго оказалась на линии боевого соприкосновения. Блогер подчеркнула, что сознательно не афишировала свою поездку, поскольку считала ее «личным и интимным моментом».

Личная жизнь Анастасии Ивлеевой

После переезда из Петербурга в Москву Ивлеева начала встречаться с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Именно он посоветовал девушке пойти учиться в школу телевидения и помогал делать первые шаги в блогосфере. Их отношения продолжались несколько лет и завершились в 2017 году. После расставания с Бородиным Ивлеева непродолжительное время встречалась с певцом Олегом Майами, с которым познакомилась на съемках клипа «Если ты со мной».

Летом 2018 года стало известно о романе Анастасии Ивлеевой с рэпером Алексеем Узенюком, выступающим под псевдонимом Элджей. В сентябре 2019-го они узаконили свои отношения: пышной свадьбе влюбленные предпочли круиз по Средиземному морю на яхте. Если само бракосочетание супруги не афишировали, то первую годовщину свадьбы отметили с размахом в компании многочисленных гостей и родных. В этот же период Ивлеева часто рассказывала о муже в интервью и социальных сетях, а Элджей, в свою очередь, посвящал ей песни. Идиллия продолжалась недолго — в 2021 году супруги объявили о расставании и вскоре оформили развод.

В 2022 году на телеканале «Пятница!» вышло реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», в рамках которого телеведущая пыталась найти возлюбленного. Победителем проекта стал предприниматель Алексей Зловедов, однако продолжительных отношений после окончания шоу у пары не сложилось.

В конце 2024 года Ивлеева сообщила, что снова вышла замуж. Ее избранником стал дальний родственник семьи Михалковых-Кончаловских, предприниматель в сфере сельского хозяйства и телеведущий Филипп Бегак. По данным СМИ, официально пара расписалась 10 декабря 2024 года в Мурманске. Позже, в мае 2025-го, они устроили закрытую свадебную церемонию в Ялте. Торжество было пышным, но прошло в условиях строгой приватности — у гостей и сотрудников, работавших на мероприятиии, забрали телефоны, чтобы избежать слива фото- и видеоматериалов в сеть. Позже Ивлеева поделилась с подписчиками фотографиями с праздника: на снимках она позировала в белом атласном платье от российского дизайнера Ульяны Сергиенко.

Телеведущая и киноактриса Анастасия Ивлеева выходит замуж в 2024 году

Чем сегодня занимается Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева постепенно возвращается к медийной деятельности. Осенью 2025 года она запустила реалити-шоу «Чегеря», которое снимает вместе со своим мужем Филиппом Бегаком. В каждой новой серии проекта блогер показывает, как осваивает сельский быт — учится управлять трактором, копает картошку и даже убирает навоз.

Параллельно Ивлеева продолжает вести социальные сети: развивает собственный Telegram-канал, а также публикует новые посты в Instagram, аудитория которого по-прежнему насчитывает более 17 миллионов подписчиков.

Крупных телевизионных проектов у Анастасии Ивлеевой сегодня нет, однако, по данным журналистов, она по-прежнему востребована в индустрии развлечений — выступает на частных мероприятиях и корпоративных вечеринках. Впрочем, за куда более скромные гонорары.

При этом, как утверждает телекритик Александр Горбунов, совсем скоро Ивлеева может появиться во втором сезоне сериала «Монастырь», премьера которого запланирована на 2026 год.

«Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала «Монастырь». Мне это подтвердили несколько членов съемочной группы в неофициальной беседе. Конечно, официально это не заявили. Пока неизвестно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что ее допустили до съемок, говорит о многом. С ней лежат проекты на полке. Если создатели потратили деньги, они хотят их вернуть обратно. Это пока не афишируют», — заявил Горбунов.