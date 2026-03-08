Иран подтвердил удар по дубайскому небоскребу с военными из США. Что известно о последних атаках

КСИР сообщил об атаке иранского дрона на небоскреб Marina в Дубае

Иран нанес серию ударов по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. По данным военных КСИР, под обстрел попали цели в израильской Хайфе, объекты поддержки США в Бахрейне, а также отель Marina в туристическом районе Дубая, где могли находиться американские военные. В ОАЭ сообщают о разрушениях и жертвах после падения обломков дрона. Что известно о новой атаке Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Удар по Дубаю

Иран подтвердил атаку беспилотника на отель Marina в туристическом районе Дубая. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в здании могли находиться американские военные.

Из заявления КСИР следует, что в ходе операции также удалось поразить военные цели в Хайфе на севере Израиля. Для удара, как уточнили иранские военные, применяли твердотопливную ракету «Хейбар Шекан».

Кроме того, по данным КСИР, военно-морские силы Ирана нанесли удары по объектам, связанным с поддержкой американских войск, в порту Салман.

Накануне иранский беспилотник врезался в небоскреб Marina 23 в Дубае — одно из самых высоких зданий города, насчитывающее 90 этажей. По предварительной информации, на одном из уровней могли находиться сотрудники ЦРУ.

Фрагменты дрона упали на мост Дубай-Хиллс, где после этого загорелся автомобиль. Ранее международный аэропорт Дубая временно приостанавливал работу из соображений безопасности на фоне активизации систем противовоздушной обороны. Утром в городе прогремело два взрыва. Позднее власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили о «незначительном инциденте», вызванном падением обломков сбитых беспилотников, последствия которого оперативно устранили.

Извинения от Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед странам Персидского залива и заявил, что Тегеран прекратит наносить удары по соседним государствам, если они сами не будут атаковать иранскую территорию.

«Я лично приношу извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана. Мы не собираемся нападать на соседние страны. Как я уже неоднократно говорил, они — наши братья», — объяснил Пезешкиан.

Иранский лидер призвал государства региона не становиться «игрушками в руках империализма» и воздержаться от любых действий против Тегерана. Он также подчеркнул, что требование США о безоговорочной капитуляции Ирана — «мечта, с которой им придется отправиться в могилу» .

Тем временем центральный штаб «Хатам аль-Анбия», координирующий действия армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции, опубликовал заявление через агентство Mehr: вооруженные силы страны «подтверждают уважение интересов и национального суверенитета соседних государств» и «не намерены предпринимать никаких враждебных действий в их отношении».

При этом в штабе подчеркнули, что «в продолжение предыдущих наступательных действий все военные базы и объекты, принадлежащие Соединенным Штатам и сионистскому режиму» — на суше, на море и даже в космосе — «будут считаться первоочередными целями для мощных ударов Вооруженных сил Исламской Республики Иран».

Что говорят в США

Президент Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон готовится нанести новый мощный удар по Ирану. По словам американского лидера, Тегеран принес извинения соседним странам и пообещал больше не наносить односторонних ударов в связи с продолжающимися бомбардировками со стороны США и Израиля.

Глава Белого дома предупредил, что по Ирану может быть нанесен «очень сильный удар» .

«Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются возможности полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов», — написал он в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, Тегеран стремился «захватить власть на Ближнем Востоке и править им», однако теперь ситуация изменилась. Президент США добавил, что «впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока». Он также назвал Иран «больше не хулиганом Ближнего Востока» и «лузером», добавив, что такой статус может сохраниться, «пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет» .

Говоря о перспективах конфликта, Трамп допустил, что капитуляция Ирана может произойти и в ситуации, когда «сдаваться будет уже некому».

«Если они сдадутся или если не будет никого, чтобы сдавать»,

— описал американский лидер журналистам свое видение капитуляции Ирана.

Президент США также не исключил возможность отправки американских военных на территорию Ирана. По его словам, такое решение может быть принято при наличии «веской причины», например для захвата запасов обогащенного урана. При этом Трамп выступил против участия курдов в наземной операции.

«Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе.

«Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном», — заявил он.

Разведданные и союзники

США просили Россию не передавать Ирану разведывательную информацию, которая могла бы использоваться для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Тем временем американская разведка предполагает, что Китай может готовиться к оказанию Ирану финансовой поддержки, а также к поставкам запасных частей и компонентов для ракет.

«Китай действует более осторожно в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, так как она ставит под угрозу их энергоснабжение», — заявил телеканалу CNN один из собеседников.

Кроме того, источники издания отметили, что, по данным разведки США, Россия передает Ирану информацию о местонахождении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. По их словам, значительная часть этих данных представляет собой снимки, полученные с российских спутников.