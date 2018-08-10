Песков ответил на вопрос об участии Ким Чен Ына в ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие лидера КНДР Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме пока не подтверждено. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока не подтверждено», — сказал Песков.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин сообщил, что в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится диалог между Японией и Россией на высшем уровне.

Также стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Восточный экономический форум.