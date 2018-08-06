В «РЖД» отреагировали на возможность прекращения железнодорожного сообщения с Украиной

«Дочка» РЖД — «Федеральная пассажирская компания» рассказала о курсировании лишь одного своего транзитного пассажирского поезда через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«В настоящее время по территории Украины следует только один поезд компании сообщением Москва-Кишинев», — заявили в пресс-службе ФПК.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что украинское руководство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Впоследствии член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал информацию о возможном прекращении железнодорожного сообщения России с Украиной.