«Ъ»: в России ожидается дефицит вагонов

В России ожидают дефицит вагонов осенью текущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«За месяц до сезонного пика перевозок ОАО РЖД и ведомства опять столкнулись с риском осеннего дефицита вагонов. В отрасли нашли целый ряд причин, которые и в этом году могут привести к нехватке подвижного состава», — сообщает издание.

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Отмечается, что в РЖД говорят о дефиците запчастей и росте цен на них, из-за чего будет недоставать около 20,8 тыс. полувагонов.

По мнению участников данного рынка, необходимо также решить проблемы с замедлением движения вагонов на сети из-за ремонтных работ и ростом отцепок вагонов в ремонт.

Ранее сообщалось, что в России появится железнодорожный лоукостер без биотуалетов и кондиционеров.